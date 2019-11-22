Стал известен владелец терминалов самообслуживания по выдаче кредитов в Баку

Палата надзора над финансовыми рынками Азербайджана изучила работу терминалов самообслуживания Azpulmat, установленных для снятия наличных средств в виде кредита.

Об этом сообщил в ответ на запрос Report глава пресс-службы Палаты Эльшан Аллахвердиев.

По его словам, мониторинг показал, что терминалы, принадлежащие ООО Azpul, собирают личные, в том числе биометрические данные физических лиц, для выдачи им наличных средств.

"Сбор личных, а также биометрических данных о физических лицах регулируется в рамках законов "О персональных данных" и "О биометрической информации". Согласно ст. 15.1 закона "О персональных данных", системы персональных данных должны быть зарегистрированы в Министерстве транспорта, связи и высоких технологий. В то же время, согласно закону "О биометрической информации", выдачу лицензий на создание биометрических технологий и их техническое обслуживание осуществляется Министерством транспорта, связи и высоких технологий с учетом заключений министерства внутренних дел, здравоохранения и Службы государственной безопасности. Порядок сбора, обработки и защиты биометрических данных, являющихся составной частью персональных данных, регулируется соответствующим законом", - сказал представитель Палаты.

Э.Аллахвердиев также подчеркнул, что регулирование данной сферы не входит в полномочия Палаты, поэтому официальное обращение направлено в соответствующие органы.