США увеличили антидемпинговые меры на 61%

Баку. 22 ноября. REPORT.AZ/ С начала президентства Дональда Трампа, выступающего за защиту американских производителей, министерство торговли страны ввело 77 антидемпинговых и компенсационных пошлин. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, это на 61% больше, чем в 2016 году.

Последним антидемпинговым решением власти США установят антидемпинговые пошлины на стальную катанку, произведенную в России, Беларуси и ОАЭ. Как утверждает Минторг, эти страны занижают стоимость катанки из углеродистой и легированной стали.

Минторг даст указание Службе таможенной и пограничной охраны США ввести пошлины на этот вид товара. Сбор составит 280,02% для импорта из Беларуси, 436,8-756,93% из России и 84,1% из ОАЭ. Пошлина в 756,93% будет взиматься с продукции Абинского электрометаллургического завода и НЛМК-Урал, 436,8% - с остальных российских предприятий. Новые меры вступят в силу задним числом, с 5 сентября 2017 года.

При этом окончательное решение примет комиссия США по международной торговле, если установит вред для национальной экономики либо вероятность его причинения.



