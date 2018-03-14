США планируют обложить пошлиной китайский импорт на 60 млрд долларов

Баку. 14 марта. REPORT.AZ/ Администрация президента США Дональда Трампа готовит предложения касательно пошлин на ввозимую из Китая продукции.

Как сообщает Report со ссылкой на "Коммерсант", предполагается, что китайскому импорту будет нанесен ущерб на сумму до 60 млрд долларов.

Под пошлины могут попасть технологический сектор и телекоммуникационная отрасль. Пошлины могут быть введены в отношении 100 видов товаров, в Белом доме не комментируют размеры пошлины и не называют сроки применения.

Издание Politico сообщало, что Дональд Трамп отверг план, согласно которому ущерб будет эквивалентен китайскому импорту в 30 млрд долларов в год. Он потребовал увеличить сумму.

Напомним, что на прошлой неделе президент США принял решение о введении таможенных пошлин на импорт стали и алюминия в размере 25% и 10% соответственно.