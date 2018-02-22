США оштрафовали банки мира на 243 млрд долларов за 10 лет

Баку. 22 февраля. REPORT.AZ/ Американские регуляторы оштрафовали банки мира на общую сумму 243 млрд долларов с финансового кризиса 2008 года. Как сообщает Report со ссылкой на Interfax, об этом говорится в отчете Keefe, Bryuette & Woods.

Большинство штрафов связаны с обманом инвесторов относительно качества ипотечных активов, которые они продавали до обвала американского рынка недвижимости, приводит данные отчета MarketWatch.

Лидером по выплаченным компенсациям является Bank of America - за последние десять лет он выплатил штрафы на сумму 76,1 млрд долларов. На втором месте с большим отрывом - JPMorgan Chase с показателем в 43,7 млрд долларов, на третьем - Citigroup (19 млрд).

Среди иностранных банков больше всех выплатили Deutsche Bank (14 млрд) и Royal Bank of Scotland (10,1 млрд). Более 6 млрд долларов штрафов также уплатили BNP Paribas, Credit Suisse и UBS.