Средства Нефтяного фонда увеличились в 141 раз за 17 лет

Баку. 28 декабря REPORT.AZ/ Средства Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР) увеличились в 140,7 раз за 17 лет.

Как сообщает Report со ссылкой на фонд, средства ГНФАР в 2001 году были равны 270 млн долларов, а в 2018 году эта цифра превысила 38 млрд долларов.

Следует отметить, что ГНФАР создан 19 лет назад, 29 декабря 1999 года, в целях эффективного управления доходами от нефти и газа, содействия развитию приоритетных сфер за счет доходов от этих энергоресурсов, реализацию социально-экономических и стратегически важных проектов.