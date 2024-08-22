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Средняя зарплата в Баку выросла почти на 8%

Средняя зарплата в Баку выросла почти на 8% Среднемесячная номинальная заработная плата наемных работников в Баку в январе-июне этого года составила 1 268,7 манатов.
Финансы
22 августа 2024 г. 12:36
Средняя зарплата в Баку выросла почти на 8%

Среднемесячная номинальная заработная плата наемных работников в Баку в январе-июне этого года составила 1 268,7 манатов.

Об этом Report сообщили в управлении статистики города Баку.

Среднемесячная заработная плата в столице выросла на 7,8% по сравнению с соответствующим периодом 2023 года.

Отметим, что в январе-июне текущего года среднемесячная номинальная заработная плата наемных работников в Азербайджане увеличилась на 8,8% по сравнению с соответствующим периодом 2023 года и достигла 1 002,8 маната.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda orta əməkhaqqı 8 %-ə yaxın artıb

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