Средняя зарплата в Баку выросла почти на 8%

Среднемесячная номинальная заработная плата наемных работников в Баку в январе-июне этого года составила 1 268,7 манатов.

Среднемесячная номинальная заработная плата наемных работников в Баку в январе-июне этого года составила 1 268,7 манатов.

Об этом Report сообщили в управлении статистики города Баку.

Среднемесячная заработная плата в столице выросла на 7,8% по сравнению с соответствующим периодом 2023 года.

Отметим, что в январе-июне текущего года среднемесячная номинальная заработная плата наемных работников в Азербайджане увеличилась на 8,8% по сравнению с соответствующим периодом 2023 года и достигла 1 002,8 маната.