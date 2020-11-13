О нас
Report Georgia
Аудио новости

Среднемесячная зарплата в Азербайджане упала до 707 манатов

Среднемесячная зарплата в Азербайджане упала до 707 манатов В январе-сентябре этого года среднемесячная номинальная заработная плата наемных работников в экономике страны составила 706,6 маната
Финансы
13 ноября 2020 г. 13:31
Среднемесячная зарплата в Азербайджане упала до 707 манатов

Число наемных работников в экономике Азербайджана по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 42,5 тыс. человек или на 2,6% и на 1 октября составило 1 681,6 тыс. человек, из них 908,0 тыс. человек заняты в государственном секторе экономики, 773,6 тыс. человек - в негосударственном секторе.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомстат Азербайджана.

Согласно данным, 19,4% заняты в сфере образования, 18,3% - торговли; ремонта транспортных средств, 13,1% - промышленности, 8,1% - строительства, 8,2% - здравоохранения и социальных услуг населению, 6,6% - государственного управления и обороны; социального обеспечения, 4,5% - транспорта и складского хозяйства, 3,5% - сельского хозяйства, лесного хозяйства и рыболовства, 3,4% - профессиональной, научно-технической деятельности, 1,7% финансовой и страховой деятельности, 13,2% - прочих сферах экономики.

В январе-сентябре этого года среднемесячная номинальная заработная плата наемных работников в экономике страны выросла на 17,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 706,6 маната. Однако это на 0,5% ниже в месячном сравнении. Наиболее высокая зарплата отмечалась в сферах горнодобывающей промышленности, финансовой и страховой деятельности, профессиональной, научно-технической деятельности, информации и связи, а также транспорта и складского хозяйства.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda orta aylıq əmək haqqı 707 manata düşüb

Новости партнеров

Другие новости из категории

Фондовые биржи АТР закрылись в основном снижением вслед за рынками США
Фондовые биржи АТР закрылись в основном снижением вслед за рынками США
13 ноября 2020 г. 13:41
Инвестиции в экономику Азербайджана сократились на 2%
Инвестиции в экономику Азербайджана сократились на 2%
13 ноября 2020 г. 12:23
Дефицит госбюджета США в первый месяц фингода вырос вдвое
Дефицит госбюджета США в первый месяц фингода вырос вдвое
13 ноября 2020 г. 11:41
Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (13.11.2020)
Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (13.11.2020)
13 ноября 2020 г. 10:13
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (13.11.2020)
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (13.11.2020)
13 ноября 2020 г. 10:07
Фондовые торги в США завершились снижением индексов
Фондовые торги в США завершились снижением индексов
13 ноября 2020 г. 04:37
Годовая инфляция в США в октябре замедлилась до 1,2%
Годовая инфляция в США в октябре замедлилась до 1,2%
12 ноября 2020 г. 18:51
EBRD: В этом году экономика Грузии сократится на 5%
EBRD: В этом году экономика Грузии сократится на 5%
12 ноября 2020 г. 16:33
Стоимость биткоина превысила психологическую отметку в 16 тыс. долларов
Стоимость биткоина превысила психологическую отметку в 16 тыс. долларов
12 ноября 2020 г. 15:15
Прибыль Siemens за 2019-20 финансовый год сократилась на четверть
Прибыль Siemens за 2019-20 финансовый год сократилась на четверть
12 ноября 2020 г. 12:50

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi