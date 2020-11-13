Среднемесячная зарплата в Азербайджане упала до 707 манатов

В январе-сентябре этого года среднемесячная номинальная заработная плата наемных работников в экономике страны составила 706,6 маната

Число наемных работников в экономике Азербайджана по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 42,5 тыс. человек или на 2,6% и на 1 октября составило 1 681,6 тыс. человек, из них 908,0 тыс. человек заняты в государственном секторе экономики, 773,6 тыс. человек - в негосударственном секторе.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомстат Азербайджана.

Согласно данным, 19,4% заняты в сфере образования, 18,3% - торговли; ремонта транспортных средств, 13,1% - промышленности, 8,1% - строительства, 8,2% - здравоохранения и социальных услуг населению, 6,6% - государственного управления и обороны; социального обеспечения, 4,5% - транспорта и складского хозяйства, 3,5% - сельского хозяйства, лесного хозяйства и рыболовства, 3,4% - профессиональной, научно-технической деятельности, 1,7% финансовой и страховой деятельности, 13,2% - прочих сферах экономики.

В январе-сентябре этого года среднемесячная номинальная заработная плата наемных работников в экономике страны выросла на 17,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 706,6 маната. Однако это на 0,5% ниже в месячном сравнении. Наиболее высокая зарплата отмечалась в сферах горнодобывающей промышленности, финансовой и страховой деятельности, профессиональной, научно-технической деятельности, информации и связи, а также транспорта и складского хозяйства.