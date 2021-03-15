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Среднемесячная зарплата в Азербайджане снизилась на 3%

Среднемесячная зарплата в Азербайджане снизилась на 3% Самая высокая среднемесячная зарплата в сферах горнодобывающей промышленности, финансовой и страховой деятельности, профессиональной, научно-технической деятельности, информации и связи и т.д.
Финансы
15 марта 2021 г. 13:11
Среднемесячная зарплата в Азербайджане снизилась на 3%

На 1 февраля этого года численность наемных работников в экономике Азербайджана по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась на 43,4 тыс. человек или на 2,6% и составила 1 684,4 тыс. человек, из них 915,3 тыс. человек были заняты в государственном секторе, а 769,1 тыс. человек - в негосударственном секторе.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомстат.

Согласно данным, 19,6% заняты в сфере образования, 18,5% - торговли; ремонта транспортных средств, 12,7% - промышленности, 8,2% - здравоохранения и социальных услуг населению, 7,5% - строительства, 6,7% - государственного управления и обороны, социального обеспечения, 4,5% - транспорта и складского хозяйства, 3,5% - сельского хозяйства, лесного хозяйства и рыболовства, 3,4% - профессиональной, научно-технической деятельности, 1,7% - финансовой и страховой деятельности, 13,6% - в других сферах экономики.

В январе среднемесячная номинальная заработная плата наемных работников сократилась на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигла 690,9 маната. Самая высокая среднемесячная зарплата в сферах горнодобывающей промышленности, финансовой и страховой деятельности, профессиональной, научно-технической деятельности, информации и связи, а также транспорта и складского хозяйства.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda orta aylıq əməkhaqqı 3 % azalıb

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