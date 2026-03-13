Среднегодовая инфляция в Азербайджане в январе-феврале составила 5,7%
Финансы
- 13 марта, 2026
- 13:04
Среднегодовая инфляция в Азербайджане в январе-феврале 2026 года составила 5,7%.
Как сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики, в январе-феврале 2026 года продовольственные товары в стране подорожали на 7%, непродовольственные - на 3,6%, платные услуги населению - на 5,7%.
Согласно данным, в феврале потребительские цены выросли на 0,6% по сравнению с январем, в том числе на продукты питания, алкогольные напитки и табачные изделия - на 1,1%, на непродовольственные товары - на 0,3%, на платные услуги населению - на 0,2%.
Напомним, что ЦБА прогнозирует, что по итогам 2026 года годовая инфляция составит 5,5%, а в 2027 году снизится до 4%.
