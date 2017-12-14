Спад экономики Азербайджана составил 0,2% - ОБНОВЛЕНО

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Первая новость опубликована в 11:56

Баку. 14 декабря. REPORT.AZ/ В январе-ноябре 2017 года в Азербайджане произведено ВВП на 63 071,3 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, это на 0,2% ниже, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Производство ВВП на душу населения сократилось на 1,2% и составило 6 481,8 маната.

Доля промышленности в структуре ВВП составила 40,1%, торговли, ремонта транспортных средств - 10,1%, строительства - 8,8%, транспорта и складского хозяйства - 6,8%, сельского хозяйства, лесного хозяйства и рыболовства - 5,5%, размещения туристов - 2,4%, информации и связи – 1,6%, прочих отраслей – 17%.

Чистые налоги на продукцию и импорт составили 7,7% ВВП.

За 11 месяцев года в стране произведено промышленной продукции на 35 650,6 млн манатов, что на 3,8% ниже показателя за прошлый год. Ненефтяное производство увеличилось на 3,5%, до 8 537,8 млн манатов.

Производство ВВП в ненефтяном секторе увеличилось на 2,4%, до 39 570,3 млн манатов, в нефтяном сократилось на 5,1%, составив 23,501 млрд манатов.