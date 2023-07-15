О нас

Совокупный убыток "Азерсу" превысил 8 миллиардов манатов

Совокупный убыток "Азерсу" превысил 8 миллиардов манатов ОАО "Азерсу" завершило 2022 год с чистым убытком в размере 180,514 млн манатов.
Финансы
15 июля 2023 г. 16:46
Совокупный убыток Азерсу превысил 8 миллиардов манатов

ОАО "Азерсу" завершило 2022 год с чистым убытком в размере 180,514 млн манатов.

Как передает Report со ссылкой на финансовую отчетность акционерного общества, это 3,1 раза меньше по сравнению с 2021 годом.

В результате совокупный убыток акционерного общества увеличился на 2,3% и достиг 8 млрд 36,2 млн манатов.

В прошлом году доходы "Азерсу" от услуг питьевой воды и водоотведения составили 278,894 млн манатов (на 6,1% больше, чем в предыдущем году), себестоимость продаж - 134,225 млн манатов (на 4,3% больше), административные расходы - 43 175 млн манатов (на 50,1 % больше), расходы на реализацию и распространение - 159 368 млн манатов (на 8,7 % больше), прочие операционные расходы - 132 394 млн манатов (в 4,2 раза меньше), доходы от курсовой разницы - 9 705 млн манатов (на 5,9 % меньше), прочие доходы - 2,394 млн манатов (в 13,5 раза меньше), финансовые расходы - 2,27 млн манатов (на 34,2% меньше), процентные расходы по арендным обязательствам - 53 тыс. манатов (на 11,7 % меньше), а платежи по налогу на прибыль - 22 тыс. манатов (в 27,2 раза меньше).

На 1 января текущего года активы “Азерсу” составляли 1 298,005 млн манатов, что на 27,1% больше в годовом сравнении. В 2022 году обязательства акционерного общества выросли на 15,6%, до 668,881 млн манатов, балансовый капитал увеличился на 42%, до 629,124 млн манатов.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке “Azərsu”yun yığılmış zərəri 8 milyard manatı keçib

Экслюзивные новости

Элиуд Эмери: Строительство Арменией металлургического завода негативно отразится на экологии всего региона
Элиуд Эмери: Строительство Арменией металлургического завода негативно отразится на экологии всего региона
15 июля 2023 г. 11:56
Эксперт: Южный газовый коридор способствует интеграции энергетических рынков Европы
Эксперт: Южный газовый коридор способствует интеграции энергетических рынков Европы
13 июля 2023 г. 12:00
Посол Финляндии: Стабильности на Южном Кавказе можно достичь только путем переговоров
Посол Финляндии: Стабильности на Южном Кавказе можно достичь только путем переговоров
13 июля 2023 г. 11:00
Эксперт: Разработка новых запасов газа позволит Азербайджану выйти на новые рынки Европы
Эксперт: Разработка новых запасов газа позволит Азербайджану выйти на новые рынки Европы
11 июля 2023 г. 14:20
Политолог: Поставки азербайджанской нефти ускорят индустриализацию Таджикистана
Политолог: Поставки азербайджанской нефти ускорят индустриализацию Таджикистана
10 июля 2023 г. 14:41
Терминологическая комиссия: Запрета называть детей именем Мамед в Азербайджане не было
Терминологическая комиссия: Запрета называть детей именем Мамед в Азербайджане не было
10 июля 2023 г. 12:01
Политолог: Сотрудничество между Баку и Тираной исключительно благодаря президенту Ильхаму Алиеву
Политолог: Сотрудничество между Баку и Тираной исключительно благодаря президенту Ильхаму Алиеву
7 июля 2023 г. 18:57
Шамиль Айрым переизбран главой турецко-азербайджанской межпарламентской группы дружбы
Шамиль Айрым переизбран главой турецко-азербайджанской межпарламентской группы дружбы
7 июля 2023 г. 14:47
Новый председатель парламента Турции посетит Азербайджан
Новый председатель парламента Турции посетит Азербайджан
7 июля 2023 г. 14:23
Посол: Панама готова сотрудничать с Азербайджаном в создании и развитии СЭЗ
Посол: Панама готова сотрудничать с Азербайджаном в создании и развитии СЭЗ
6 июля 2023 г. 17:01

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi