Совокупный убыток "Азерсу" превысил 8 миллиардов манатов

ОАО "Азерсу" завершило 2022 год с чистым убытком в размере 180,514 млн манатов.

ОАО "Азерсу" завершило 2022 год с чистым убытком в размере 180,514 млн манатов.

Как передает Report со ссылкой на финансовую отчетность акционерного общества, это 3,1 раза меньше по сравнению с 2021 годом.

В результате совокупный убыток акционерного общества увеличился на 2,3% и достиг 8 млрд 36,2 млн манатов.

В прошлом году доходы "Азерсу" от услуг питьевой воды и водоотведения составили 278,894 млн манатов (на 6,1% больше, чем в предыдущем году), себестоимость продаж - 134,225 млн манатов (на 4,3% больше), административные расходы - 43 175 млн манатов (на 50,1 % больше), расходы на реализацию и распространение - 159 368 млн манатов (на 8,7 % больше), прочие операционные расходы - 132 394 млн манатов (в 4,2 раза меньше), доходы от курсовой разницы - 9 705 млн манатов (на 5,9 % меньше), прочие доходы - 2,394 млн манатов (в 13,5 раза меньше), финансовые расходы - 2,27 млн манатов (на 34,2% меньше), процентные расходы по арендным обязательствам - 53 тыс. манатов (на 11,7 % меньше), а платежи по налогу на прибыль - 22 тыс. манатов (в 27,2 раза меньше).

На 1 января текущего года активы “Азерсу” составляли 1 298,005 млн манатов, что на 27,1% больше в годовом сравнении. В 2022 году обязательства акционерного общества выросли на 15,6%, до 668,881 млн манатов, балансовый капитал увеличился на 42%, до 629,124 млн манатов.