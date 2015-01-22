Совокупный капитал ведущего банка Азербайджана превысил 1 млрд. манатов

Баку. 22 января. REPORT.AZ/ Активы Международного банка Азербайджана (МБА) за 2014 год выросли на 22,7% и по состоянию на 1 января 2015 года составили 8,8 млрд. манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на банк, за отчетный период кредитный портфель МБА в годовом сравнении увеличился на 16,6% и к началу 2015 года составил 5,868 млрд. манатов. Сумма кредитов физических лиц составила 678,5 млн. манатов.

За прошлый год объем вкладов населения в банке составил 117,3 млн. манатов, и по состоянию на начало 2015 года общий объем вкладов МБА достиг 1,730 млрд. манатов.

Наряду с этим, объем совокупного капитала ведущего банка Азербайджана достиг 1 008,4 млн. манатов, уставного капитала - 590,2 млн. манатов.

По итогам прошлого года, доходы банка составили 585,8 млн. манатов, годовая чистая прибыль - 64,5 млн. манатов.