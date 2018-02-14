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    Совокупные банковские активы в Азербайджане выросли в 27 раз за прошедшие 15 лет

    Закир Нуриев: За этот период банковские вклады населения выросли почти в 30 раз© Report/ Firi Salim

    Баку. 14 февраля. REPORT.AZ/ Общий объем банковских активов в Азербайджане увеличился в 27 раз в 2003-2017 годах.

    Как сообщает Report, об этом сказал журналистам председатель Ассоциации банков Азербайджана Закир Нуриев.

    По его словам, объем кредитного портфеля за отчетный период увеличился в 19 раз: "Депозитная база банковского сектора в этом периоде увеличилась в 28 раз, а вклады населения - в 30 раз. Капитализация банковского сектора продолжилась. Объем общего капитала показал рост в 20 раз".

    З.Нуриев отметил, что объем балансового капитала вырос с 188 млн до 3,7 млрд манатов.

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