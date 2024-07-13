Совокупные активы 13 инвесткомпаний Азербайджана сократились на 18%

Совокупные активы 13 инвестиционных компаний, действующих на рынке ценных бумаг Азербайджана, на 1 января текущего года составили 200,615 млн манатов.

Совокупные активы 13 инвестиционных компаний, действующих на рынке ценных бумаг Азербайджана, на 1 января текущего года составили 200,615 млн манатов.

Как сообщает Report, это на 18,4% меньше, чем на 1 января прошлого года.

В 2023 году 9 компаний увеличили свои активы, а 4 - сократили.

Совокупные обязательства инвестиционных компаний за отчетный год снизились на 26,3% и составили 152,559 млн манатов.

В прошлом году совокупный балансовый капитал инвестиционных компаний увеличился на 23,7% - до 48,056 млн манатов, а совокупный уставный капитал - на 1% - до 18,677 млн манатов. 11 участников рынка увеличили балансовый, а 3 - уставный капитал.