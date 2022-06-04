Состояние Маска сократилось почти на $17 млрд на фоне сообщений о сокращениях в Tesla

Состояние предпринимателя Илона Маска сократилось почти на 17 млрд долларов США после падения стоимости акций основанного им производителя электромобилей Tesla на фоне сообщений о том, что компании придется сократить 10% персонала.

Состояние предпринимателя Илона Маска сократилось почти на 17 млрд долларов США после падения стоимости акций основанного им производителя электромобилей Tesla на фоне сообщений о том, что компании придется сократить 10% персонала.

Как передает Report, об этом сообщил журнал Forbes .

Издание отмечает, что в ходе торговой сессии на Нью-Йоркской фондовой бирже цена на акции Tesla снизилась более чем на 5%, сократив состояние бизнесмена на 16,9 млрд долларов США. Тем не менее Маск, все еще с запасом остается самым богатым человеком на планете и имеет в активе 216,8 млрд долларов, состояние его ближайшего преследователя, основателя компании Amazon Джеффа Безоса, оценивается в 171 млрд долларов.