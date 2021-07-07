Состояние Безоса достигло новой рекордной отметки

Основатель американской корпорации Amazon Джефф Безос увеличил свое состояние до рекордной отметки - 211 млрд долларов США.

Основатель американской корпорации Amazon Джефф Безос увеличил свое состояние до рекордной отметки - 211 млрд долларов США.

Как передает Report, такие оценки представило агентство Bloomberg .

Согласно его подсчетам, суммарная стоимость активов Безоса по итогам фондовых торгов во вторник увеличилась на 8,44 млрд, до 211 млрд долларов США. Агентство подчеркивает, что данная сумма является рекордной для бизнесменов, которые когда-либо были включены в указанный рейтинг.

Предыдущий максимум был зафиксирован в январе. Тогда состояние главы Tesla и SpaceX Илона Маска, достигло 210 млрд долларов США. За последние месяцы оно сократилось примерно до 181 млрд долларов США.