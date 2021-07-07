О нас
Report Georgia
Аудио новости

Состояние Безоса достигло новой рекордной отметки

Состояние Безоса достигло новой рекордной отметки Основатель американской корпорации Amazon Джефф Безос увеличил свое состояние до рекордной отметки - 211 млрд долларов США.
Финансы
7 июля 2021 г. 05:48
Состояние Безоса достигло новой рекордной отметки
Джефф Безос

Основатель американской корпорации Amazon Джефф Безос увеличил свое состояние до рекордной отметки - 211 млрд долларов США.

Как передает Report, такие оценки представило агентство Bloomberg.

Согласно его подсчетам, суммарная стоимость активов Безоса по итогам фондовых торгов во вторник увеличилась на 8,44 млрд, до 211 млрд долларов США. Агентство подчеркивает, что данная сумма является рекордной для бизнесменов, которые когда-либо были включены в указанный рейтинг.

Предыдущий максимум был зафиксирован в январе. Тогда состояние главы Tesla и SpaceX Илона Маска, достигло 210 млрд долларов США. За последние месяцы оно сократилось примерно до 181 млрд долларов США.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Другие новости из категории

Американские индексы закрылись разнонаправленно
Американские индексы закрылись разнонаправленно
7 июля 2021 г. 03:41
Ключевые показатели товарных, фондовых и валютных рынков (06.07.2021)
Ключевые показатели товарных, фондовых и валютных рынков (06.07.2021)
6 июля 2021 г. 09:30
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (06.07.2021)
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (06.07.2021)
6 июля 2021 г. 09:29
ADIF подал в суд на известного бизнесмена
ADIF подал в суд на известного бизнесмена
5 июля 2021 г. 17:33
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (05.07.2021)
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (05.07.2021)
5 июля 2021 г. 09:48
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (03.07.2021)
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (03.07.2021)
3 июля 2021 г. 10:15
Лондон вновь обошел Амстердам в торговле ценными бумагами
Лондон вновь обошел Амстердам в торговле ценными бумагами
2 июля 2021 г. 21:49
Иностранным страховщикам разрешили создавать филиалы в России
Иностранным страховщикам разрешили создавать филиалы в России
2 июля 2021 г. 17:43
Стоимость находящихся в обращении банкнот ЦБА обновила 16-месячный минимум
Стоимость находящихся в обращении банкнот ЦБА обновила 16-месячный минимум
2 июля 2021 г. 17:36
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (02.07.2021)
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (02.07.2021)
2 июля 2021 г. 10:47

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi