    Состоится собрание акционеров Unibank

    Финансы
    • 03 сентября, 2025
    • 11:51
    3 октября в 15:00 состоится внеочередное общее собрание акционеров ОАО Unibank.

    Как сообщает Report, собрание пройдет удаленно через Zoom в головном офисе банка по адресу: город Баку, Насиминский район, улица Рашида Бейбутова, 55.

    В повестку дня заседания включены вопросы, касающиеся организационной структуры Unibank, в том числе органов управления.

    Unibank создан в 2002 году путем слияния двух коммерческих банков Азербайджана - Mbank (действующего с 1992 года) и Promtexbank (действующего с 1994 года). Его уставный капитал составляет 149,386 млн манатов. 94,08% акций банка принадлежат Эльдару Гарибову (председателю Наблюдательного совета), 5,92% - другим юридическим и физическим лицам.

