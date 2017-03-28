SOCAR готовится к очередной выплате процентов по облигациям

Баку. 28 марта. REPORT.AZ/ Обнародована дата очередных выплат по процентам долларовых облигаций Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR).

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR Capital, проценты будут выплачиваться 17 апреля.

Инвесторы (владельцы облигаций) получат доход в 12,5 доллара за каждую облигацию. Общая сумма выплат составит 1,25 млн долларов. Эти средства будут переведены на их банковские счета, и они смогут воспользоваться ими по своему усмотрению – обналичить, оставить на счету или реинвестировать в облигации SOCAR.

Отметим, что годовая доходность ценных бумаг номинальной стоимостью 1 000 долларов равна 5% или 50 долларам. Проценты выплачиваются каждые три месяца. Первые проценты в размере 12,5 доллара выплачены владельцам 17 января. Следующие выплаты по процентам состоятся также 17 июля и 17 октября.

Таким образом, с января этого года владельцам облигаций SOCAR общим объемом 100 млн долларов каждый раз будет выплачиваться 1,25 млн долларов, в течение года общая сумма выплат составит 5 млн долларов.

Преимуществом облигаций SOCAR является их выпуск в долларах, фиксированная минимальная цена покупки (не ниже 1 000 долларов), высокая ликвидность. Облигации можно обналичить без потерь в считанные минуты. Это большое преимущество для инвесторов, которым не обладает ни один из финансовых инструментов. Подробную информацию об облигациях можно получить по следующей ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=zNl2W3jSnvA.

Сейчас облигации SOCAR можно приобрести по выгодной цене на вторичном рынке. Для этого следует обратиться в центры Службы ASAN №1 и №5, а также на горячую линию *1999 или сайт www.socaristiqraz.az.

Напомним, что облигации SOCAR - наиболее торгуемые ценные бумаги на фондовом рынке Азербайджана. Так, за январь-февраль на Бакинской фондовой бирже продано облигаций на 29,4 млн долларов, что равно 76,2% общего рынка облигаций. С момента выпуска облигаций в обращение на рынке с ними произведено торговых операций на 69,1 млн долларов.