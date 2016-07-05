Баку. 5 июля. REPORT.AZ/ “Двустороннее соглашение России и Азербайджана по системе Green Card в ОСАГО вступит в силу с 1 августа.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщается в пресс-релизе Российского союза автостраховщиков.

"С учетом значительных транспортных потоков между обеими странами в отличие от практически всех других стран-участниц, не имеющих общей границы с Азербайджаном, российскому и азербайджанскому бюро потребовалось дополнительное время для корректной дефиниции в соглашениях упомянутых прилегающих территорий, на которые в силу решения Совета бюро не распространяется действие иностранных "зеленых карт", а также для согласования порядка действия ранее выданных "зеленых карт" с покрытием на все страны системы и страны СНГ", - сообщается в пресс-релизе.

Российские автомобилисты смогут въезжать на территорию Азербайджана с российскими страховыми сертификатами Green Card. До 31 декабря 2017 года это могут быть сертификаты как нового образца (с ячейкой "AZ" - Азербайджан в разделе 8 "зелёной карты"), так и старого – без такой ячейки. Позднее действительны будут только Green Card нового образца. Дата выдачи полиса не имеет значения, главное, чтобы срок страхования покрывал даты поездки, также азербайджанские Green Card будут признаваться на территории РФ.