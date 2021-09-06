SOCAR выпускает новые пятилетние облигации

Учитывая многочисленные обращения и высокий спрос со стороны инвесторов в течение длительного времени, Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) выпустит новые облигации для внутреннего рынка.

Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) выпустит новые облигации для внутреннего рынка, для привлечения инвестиций. Это вторая акция со стороны компании в ответ на многочисленные обращения и высокий спрос на ее бумаги.

Об этом сообщает Report со ссылкой на SOCAR Capital.

SOCAR, которая в очередной раз предоставляет гражданам Азербайджана выгодную и надежную инвестиционную возможность, добилась серьезного успеха на рынке ценных бумаг страны благодаря облигациям, выпущенным в 2016 году. Облигации компании с первого дня обращения на вторичном рынке по сегодняшний день сохраняют статус самой торгуемой корпоративной ценной бумаги.

Спрос на первые облигации, выпущенные на сумму 100 миллионов долларов США, вырос более чем в два раза. В настоящее время объем операций на вторичном рынке превысил рекордный показатель - 201 миллион долларов США. Пятилетний срок обращения первичных облигаций истекает в октябре текущего года, и держатели облигаций получат в общей сложности 25 миллионов долларов США.

Первичное размещение новых облигаций SOCAR будет осуществляться методом публичного предложения в форме подписки.

Подписка на облигации SOCAR стартует 20 сентября этого года, когда в нашей стране празднуется День нефтяника, и продлится до 29 октября. Участие в подписке смогут принять граждане нашей страны, местные и иностранные юридические лица, зарегистрированные в Азербайджане, иностранцы, имеющие разрешение на постоянное или временное проживание на территории Азербайджанской Республики, и лица без гражданства. Предпочтение в размещении будет отдано, в первую очередь, физическим лицам. Покупать облигации иностранные физические и юридические лица смогут у держателей облигаций на вторичном рынке.

Согласно информации SOCAR Capital, новые облигации SOCAR будут выпущены сроком на 5 лет. Общий объем облигаций составляет 100 миллионов долларов США, а номинальная цена каждого установлена в размере 1000 долларов США. Годовая процентная ставка составляет 4.5%, с ежеквартальной выплатой.

Приобрести облигации SOCAR можно будет в киосках облигаций SOCAR, созданных в центрах “Службы ASAN” № 1 и 5, а также в инвестиционных компаниях, действующих в Азербайджане.

Подробная информация доступна по номеру *19 99 и на сайте www.socarcapital.az, www.socaristiqraz.az