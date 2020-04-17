​SOCAR произвел очередные процентные выплаты по облигациям

Сегодня произведена 14-ая по счету процентная выплата по облигациям SOCAR.

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR Capital, облигации принесли своим владельцам 1,25 млн долларов США.

Таким образом, общий доход владельцев облигаций увеличился до 17,5 млн долларов США.

Ежеквартальная выплата процентов по облигациям SOCAR с номинальной стоимостью в 1 000 долларов США, сроком погашения 5 лет и годовой доходностью 5%, переведена на счета владельцев облигаций.

Объем операций на вторичном рынке по облигациям достиг 190 млн долларов США, количество сделок превысило 2 000, чем и объясняется высокий спрос на них. Это самый продаваемый корпоративный финансовый инструмент на Бакинской фондовой бирже. Операции REPO с облигациями составили 34 млн долларов США.

Владельцы Облигаций SOCAR могут получить краткосрочный кредит на выгодных условиях посредством операции REPO, а также привлечь манатный кредит с 15-16% процентной ставкой, заложив облигации в соответствующем банке. В этом случае держатели облигаций не теряют 5% своего дохода, а фактическая процентная ставка по их кредиту падает до 9-10%.

Следующая выплата процентов по облигациям SOCAR, которые можно приобрести через сервисные центры ASAN 1 и 5, состоится 17 июля 2020 года. Для получения дополнительной информации следует обращаться в службу поддержки инвесторов - * 19 99.