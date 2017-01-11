SOCAR Petroleum увеличивает уставный капитал

Баку. 11 января. REPORT.AZ/ Палата надзора за финансовыми рынками (ПНФР) зарегистрировала (AZ1001008551) дополнительную эмиссию акций ЗАО SOCAR Petroleum.

Об этом сообщили Report в ПНФР.

По информации, планируется выпуск 179 617 обыкновенных акций номинальной стоимостью 300 манатов. После размещения акций уставный капитал SOCAR Petroleum увеличится в 2,8 раз или на 53 885 100 манатов и составит 83 760 900 манатов.

Напомним, что компания действует с 2008 года.