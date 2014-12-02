СМИ: страны ЕАЭС предполагают во взаимных расчетах отказаться от доллара и евро

Баку. 2 декабря. REPORT.AZ/ На территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС) предполагается запретить операции в долларах и евро между странами-членами этого международного экономического объединения. По данным газеты "Известия", переход на расчеты только в национальных валютах (российских и белорусских рублях, а также в тенге и драмах) должен произойти к 2025-2030 гг.

Такое предложение содержится в проекте концепции развития платежных систем на территории ЕАЭС, сообщил "Известиям" председатель совета директоров Национального платежного совета (НПС), вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Мурычев.

По его словам, концепция предполагает создание инфраструктуры общего платежного пространства стран-участниц, позволяющего проводить платежи с учетом совместимости национальных карточных систем, в том числе создаваемой российской национальной системы платежных карт (НСПК) и ныне функционирующих систем "Белкарт" (Белоруссия) и Armenian Card (ArCa). При этом предлагается отказаться от хождения доллара и евро на территории ЕАЭС.

"Создание единого платежного пространства ЕАЭС приведет к острой необходимости внедрения системы мультивалютных операций, либо к ускоренному переходу на платежное пространство единой валюты, - цитирует газета Александра Мурычева. - Одновременно необходимо поставить перед национальными банками стран-участниц вопрос об исключении из межгосударственного платежного оборота доллара США и евро", - отмечает Report со ссылкой на ТАСС.

В Совете Федерации поддержали идею отказа от доллара и евро в расчетах на территории ЕАЭС. "Почему мы должны пускать в товарооборот с Арменией, Белоруссией и Казахстаном страны, которые не являются участниками ЕАЭС, за счет расчетов в долларах и евро? Эмиссия доллара сейчас очень велика, не исключен крах американской экономики, внешний долг США очень велик", - цитирует газета слова члена комитета Совета Федерации по экономической политике Евгения Тарло.