СМИ: Рынок в ожидании реакции ЕЦБ на замедление инфляции в Испании и Франции

Вероятность смягчения денежно-кредитной политики Европейского центрального банка (ЕЦБ) в октябре значительно выросла на фоне резкого замедления инфляции в Испании и Франции.

Вероятность смягчения денежно-кредитной политики Европейского центрального банка (ЕЦБ) в октябре значительно выросла на фоне резкого замедления инфляции в Испании и Франции.

Как передает Report, об этом сообщает агенитство Bloomberg.

По оценкам трейдеров, шанс на снижение основных ставок ЕЦБ на 25 базисных пунктов вырос до 80%. Заседание регулятора состоится 17 октября.

На данный момент ставка регулятора по депозитам составляет 3,5% годовых, ставка операций рефинансирования - 3,65%, по маржинальным кредитам - 3,9%.

По итогам сентября рост потребительских цен в Испании составил 1,7%, что является минимальным темпом с июня 2023 года. Инфляция во Франции в сентябре увеличилась на 1,5% после 2,2% месяцем ранее. Италия и Германия обнародуют данные по инфляции в понедельник, 30 сентября.