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СМИ: Российская платежная система "Мир" потерпела крах

СМИ: Российская платежная система "Мир" потерпела крах Отказ шести из девяти стран обслуживать платежную систему "Мир" можно назвать "крахом" России в желании создать свою альтернативу Visa и Mastercard в условиях экономических санкций.
Финансы
23 ноября 2022 г. 03:10
СМИ: Российская платежная система Мир потерпела крах

Отказ шести из девяти стран обслуживать платежную систему "Мир" можно назвать "крахом" России в желании создать свою альтернативу Visa и Mastercard в условиях экономических санкций.

Как передает Report, об этом сообщает Bloomberg.

В шести из девяти стран, в которых работала российская платежная система "Мир", банки отказались от ее поддержки на фоне угрозы санкций со стороны США. Сложившуюся ситуацию можно назвать "крахом" и провалом попытки России создать собственную альтернативу Visa и Mastercard в условиях финансовой изоляции, отметили в публикации.

Аналитики агентства указали на то, что в российском Центробанке удивились отказам использовать "Мир" даже со стороны "дружественных" стран. Поэтому ЦБ начал искать альтернативу этой системе.

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