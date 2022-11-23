СМИ: Российская платежная система "Мир" потерпела крах

Отказ шести из девяти стран обслуживать платежную систему "Мир" можно назвать "крахом" России в желании создать свою альтернативу Visa и Mastercard в условиях экономических санкций.

Отказ шести из девяти стран обслуживать платежную систему "Мир" можно назвать "крахом" России в желании создать свою альтернативу Visa и Mastercard в условиях экономических санкций.

Как передает Report , об этом сообщает Bloomberg.

В шести из девяти стран, в которых работала российская платежная система "Мир", банки отказались от ее поддержки на фоне угрозы санкций со стороны США. Сложившуюся ситуацию можно назвать "крахом" и провалом попытки России создать собственную альтернативу Visa и Mastercard в условиях финансовой изоляции, отметили в публикации.

Аналитики агентства указали на то, что в российском Центробанке удивились отказам использовать "Мир" даже со стороны "дружественных" стран. Поэтому ЦБ начал искать альтернативу этой системе.