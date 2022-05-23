О нас

Сменился руководитель инвестиционной компании Plato Capital and Co.

Сменился руководитель инвестиционной компании Plato Capital and Co. Директор ОАО инвестиционная компания Plato Capital and Co. Мансур Мамедов освобожден с занимаемой должности.
Финансы
23 мая 2022 г. 12:46
Сменился руководитель инвестиционной компании Plato Capital and Co.

Директор ОАО инвестиционная компания Plato Capital and Co. Мансур Мамедов освобожден с занимаемой должности.

Как сообщает Report, соответствующее решение было принято на внеочередном общем собрании акционеров 2 мая.

По решению, руководство Plato Capital and Co возложено на Тамерлана Байрамлы. Некогда он работал в ОАО инвестиционная компания BTB Kapital.

Напомним, что Plato Capital and Co. был создан в 2002 году под названием Texnika Kapital Menecment, в 2015 году сменил название на Kapital Menecment, в 2018 году - на Plato Menecment, в 2019 году вновь произошел ребрендинг. Его уставный капитал составляет 816 тысяч манатов. 99% акций инвестиционной компании принадлежат британской инвестиционной компании Plato Capital International Holding Limited, а 1% - инвестиционной компании Fubies Bia Investments Lımıted из Объединенных Арабских Эмиратов.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке “Plato Capital and Co. İnvestisiya Şirkəti”nin rəhbəri dəyişib

Другие новости из категории

ЕИБ готов рассмотреть финансирование различных проектов реконструкции в Азербайджане
ЕИБ готов рассмотреть финансирование различных проектов реконструкции в Азербайджане
23 мая 2022 г. 12:43
МВФ негативно оценил текущее состояние мировой экономики
МВФ негативно оценил текущее состояние мировой экономики
23 мая 2022 г. 12:09
У дочек трех банков РФ в Казахстане на счетах заморожено более 21 млн долларов
У "дочек" трех банков РФ в Казахстане на счетах заморожено более 21 млн долларов
23 мая 2022 г. 11:38
Центробанк Азербайджана покупает лицензию на один млн манатов
Центробанк Азербайджана покупает лицензию на один млн манатов
23 мая 2022 г. 10:25
Назначен новый руководитель Главного управления национальных доходов
Назначен новый руководитель Главного управления национальных доходов
23 мая 2022 г. 09:56
Экономика Нахчывана выросла почти на 2%
Экономика Нахчывана выросла почти на 2%
23 мая 2022 г. 09:45
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (23.05.2022)
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (23.05.2022)
23 мая 2022 г. 09:31
Золото подорожало на слабом долларе в понедельник утром
Золото подорожало на слабом долларе в понедельник утром
23 мая 2022 г. 09:26
В США решили не выделять на помощь малому бизнесу $48 млрд
В США решили не выделять на помощь малому бизнесу $48 млрд
22 мая 2022 г. 13:56
В Нахчыване среднемесячная зарплата выросла более чем на 9%
В Нахчыване среднемесячная зарплата выросла более чем на 9%
22 мая 2022 г. 05:39

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi