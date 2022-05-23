Сменился руководитель инвестиционной компании Plato Capital and Co.

Директор ОАО инвестиционная компания Plato Capital and Co. Мансур Мамедов освобожден с занимаемой должности.

Директор ОАО инвестиционная компания Plato Capital and Co. Мансур Мамедов освобожден с занимаемой должности.

Как сообщает Report, соответствующее решение было принято на внеочередном общем собрании акционеров 2 мая.

По решению, руководство Plato Capital and Co возложено на Тамерлана Байрамлы. Некогда он работал в ОАО инвестиционная компания BTB Kapital.

Напомним, что Plato Capital and Co. был создан в 2002 году под названием Texnika Kapital Menecment, в 2015 году сменил название на Kapital Menecment, в 2018 году - на Plato Menecment, в 2019 году вновь произошел ребрендинг. Его уставный капитал составляет 816 тысяч манатов. 99% акций инвестиционной компании принадлежат британской инвестиционной компании Plato Capital International Holding Limited, а 1% - инвестиционной компании Fubies Bia Investments Lımıted из Объединенных Арабских Эмиратов.