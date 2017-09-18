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    Сменился руководитель аппарата министерства налогов

    Нигяр Алимова ранее являлась главой департамента обслуживания налогоплательщиков и прозрачного налогового партнерства

    Баку. 18 сентября. REPORT.AZ/ Назначен новый руководитель аппарата министерства налогов.

    Как сообщает Report, это Нигяр Эйюб гызы Алимова.

    Главный советник налоговой службы Н. Алимова ранее являлась главой департамента обслуживания налогоплательщиков и прозрачного налогового партнерства. На новом посту она сменила Агасамеда Вейис оглу Эфендиева.

    Напомним, что Н. Алимова по распоряжению президента страны от 9 февраля 2015 года награждена медалью "За отличие на государственной службе".

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