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    Сменился директор Азиатского банка инфраструктурных инвестиций по Азербайджану

    Омар Эдхем Баяр является директором банка по Брунею, Грузии, Кыргызстану, Пакистану и Турции

    Баку. 5 декабря. REPORT.AZ/ Назначен новый директор Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (АБИИ) по Азербайджану. 

    Как сообщает Report, им стал гражданин Турции Омар Эдхем Баяр.

    Он также является директором банка по Брунею, Грузии, Кыргызстану, Пакистану и Турции.

    Отметим, что ранее этот пост занимал представитель Турции Хакан Токач.

    Альтернативными директорами АБИИ являются пакистанец Омар Хамид Хан и азербайджанка Кенюль Алиева.

    Напомним, что 29 июня 2015 года 57 стран подписали в Пекине соглашение об учреждении АБИИ. С азербайджанской стороны соглашение подписал министр финансов Самир Шарифов. Членство официального Баку ратифицировано 24 июня 2016 года. 

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