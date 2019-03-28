Сменилось руководство Bank Respublika

Состоялось очередное заседание Наблюдательного Совета одного из ведущих банков страны, Банка Республика.

На заседании было принято решение о назначении Тариэля Исмайлова новым председателем правления банка. Со 2-го апреля 2019-го года. Тариэль Исмайлов приступит к исполнению своих новых обязанностей.

Асаф Намазов, внесший большой вклад в развитие банка, покидает свой пост по собственному желанию и продолжит свою деятельность в другой бизнес структуре.

Тариэль Исмайлов, имеющий большой опыт работы в банковской сфере, ранее занимал должность заместителя председателя правления ЗАО AccessBank. Тариэль Исмайлов получил высшее образование по специальности "Правовое регулирование экономики". Женат, имеет 2 детей.

Более подробную информацию можно получить на официальном сайте, фейсбук странице банка или позвонив по номеру 144.