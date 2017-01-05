Сменилось руководство Bank Respublika

Баку. 5 января. REPORT.AZ/ Назначен новый председатель правления ОАО Bank Respublika. Об этом сообщили Report из банка.

По информации, им стал Асеф Намазов. Ранее он занимал пост члена Наблюдательного совета банка.

Возглавлявшая правление банка Хадиджа Гасанова избрана членом НС.

Напомним, что Bank Respublika учрежден в 1992 году. Уставный капитал банка равен 57,461 млн манатов. Акционерами банка являются 14 физических и 5 юридических лиц, в том числе, немецкая инвестиционная компания DEG и Sparkassen International Development Trust.