Сменились акционеры Unileasing

Баку. 19 июня. REPORT.AZ/ ОАО Unibank и председатель Наблюдательного совета банка Эльдар Гарибов, контролирующие соответственно 66,67% и 33,33% акций ЗАО Unileasing, продали свои доли.

Как сообщает Report, пакет акций приобрели физические лица.

Имена новых акционеров не называются. Акции проданы вдвое дешевле номинальной стоимости.

Напомним, что Unileasing функционирует с 2004 года. Уставный капитал компании равен 1,8 млн манатов. Компания последние годы работала с большими убытками.