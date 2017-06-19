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    Сменились акционеры Unileasing

    Акции проданы вдвое дешевле номинальной стоимости

    Баку. 19 июня. REPORT.AZ/ ОАО Unibank и председатель Наблюдательного совета банка Эльдар Гарибов, контролирующие соответственно 66,67% и 33,33% акций ЗАО Unileasing, продали свои доли.

    Как сообщает Report, пакет акций приобрели физические лица.

    Имена новых акционеров не называются. Акции проданы вдвое дешевле номинальной стоимости.

    Напомним, что Unileasing функционирует с 2004 года. Уставный капитал компании равен 1,8 млн манатов. Компания последние годы работала с большими убытками. 

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