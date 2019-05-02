Служба финансового мониторинга Азербайджана потратила все доходы за прошлый год

Общие активы Службы финансового мониторинга (СФМ), созданной в прошлом году, на 1 января составили 3,192 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на финансовый отчет компании, из них 3,021 млн манатов являются долгосрочными, а 171 тыс. манатов - текущими активами.

Общая сумма обязательств на отчетную дату составила 158 тыс. манатов, общий капитал - 3,034 млн манатов, уставный капитал - 10 тыс. манатов.

СФМ заработала 151 746 манатов в 2018 году. Расходы организации обошлись в эту же сумму. Так, служба направила 114 331 манат на расходы по человеческому капиталу, 37 415 манатов - на административные и другие расходы, потратив все полученные доходы.