Скорость обращения азербайджанского маната снизилась

Баку. 20 декабря. REPORT.AZ/ Скорость обращения маната в Азербайджане в октябре составила 5,59 пункта.

Как сообщает Report со ссылкой на Центробанк Азербайджана (ЦБА), скорость обращения маната снизилась на 0,12 пункта по сравнению с предыдущим месяцем и на 0,28 пункта в годовом сравнении.

Согласно данным ЦБА, скорость обращения маната в январе 2015 года, незадолго до первой девальвации, достигла минимума за 17 лет (2,68). Максимальное значение было зафиксировано в 2005 году (15,72).

Отметим, что скорость обращения маната отражает отношение произведения ВВП и инфляции к денежной массе. Снижение скорости обращения маната в октябре связано с ростом манатной массы (агрегат M2) в сентябре на 497 млн манатов или 3,7%, и сохранением месячной инфляции у отметки 0,2%.