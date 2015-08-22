Скончался известный азербайджанский экономист

Баку. 22 августа. REPORT.AZ/ Скончался выдающийся финансовый работник и заслуженный экономист Вафадар Рзаев.

Как сообщает Report, В. Рзаев скончался в возрасте 82 лет от тяжелой болезни.

В. Рзаев 17 лет трудился на должности первого заместителя министра финансов, а в конце этого срока занимал и должность министра.

Вафадар Азиз оглу Рзаев родился 20 марта 1933 года в Хызынском районе. Он проработал в финансово-банковской сфере более 50 лет.

В 1952 году в 19 лет начал свою деятельность в сфере финансов в качестве ведущего бюджетного инспектора министерства финансов Азербайджанской Республики.

В 1957-1959 гг. занимал должность инспектора бюджетного отделения министерства финансов Азербайджанской Республики.

С 1957 по 1971 год трудился на должности начальника – члена коллегии отдела социального планирования и финансового отделения министерства финансов Азербайджанской Республики.

С 1971 по 1987 год был первым заместителем в министерстве финансов Азербайджанской Республики.

С 1987 впервые в Азербайджане создал Азербайджанский аграрно-промышленный банк, создав филиалы в 65 районах и до 1992 года занимал должность председателя правления этого банка.

Также стоить отметить его роль в подготовке квалифицированных кадров для финансово-кредитных органов.

Вафадар Рзаев преподавал в Азербайджанском государственном экономическом университете, а также был председателем государственной экзаменационной комиссии.

За свои заслуги неоднократно награждался различными государственными орденами и медалями, почетными дипломами как в период СССР так и в период независимости.

Аллах ряхмят элясин!



