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    Скончался известный азербайджанский экономист

    Вафадар Рзаев проработал в финансово-банковской сфере более 50 лет

    Баку. 22 августа. REPORT.AZ/ Скончался выдающийся финансовый работник и заслуженный экономист Вафадар Рзаев.

    Как сообщает Report, В. Рзаев скончался в возрасте 82 лет от тяжелой болезни.

    В. Рзаев 17 лет трудился на должности первого заместителя министра финансов, а в конце этого срока занимал и должность министра.

    Вафадар Азиз оглу Рзаев родился 20 марта 1933 года в Хызынском районе. Он проработал в финансово-банковской сфере более 50 лет.

    В 1952 году в 19 лет начал свою деятельность в сфере финансов в качестве ведущего бюджетного инспектора министерства финансов Азербайджанской Республики.

    В 1957-1959 гг. занимал должность инспектора бюджетного отделения министерства финансов Азербайджанской Республики.

    С 1957 по 1971 год трудился на должности начальника – члена коллегии отдела социального планирования и финансового отделения министерства финансов Азербайджанской Республики.

    С 1971 по 1987 год был первым заместителем в министерстве финансов Азербайджанской Республики.

    С 1987 впервые в Азербайджане создал Азербайджанский аграрно-промышленный банк, создав филиалы в 65 районах и до 1992 года занимал должность председателя правления этого банка.

    Также стоить отметить его роль в подготовке квалифицированных кадров для финансово-кредитных органов.

    Вафадар Рзаев преподавал в Азербайджанском государственном экономическом университете, а также был председателем государственной экзаменационной комиссии.

    За свои заслуги неоднократно награждался различными государственными орденами и медалями, почетными дипломами как в период СССР так и в период независимости.

    Аллах ряхмят элясин! 


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