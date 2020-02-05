Сколько тратит население Азербайджана на продукты питания?

Азербайджанцы тратят на продукты питания 43,3% заработной платы.

Как сообщает Report, в Турции этот показатель составляет 19,1%.

Среди бывших советских республик данный показатель составил 14,6% в Эстонии, 17,7% в Литве, 25,6% в Латвии, 42,1% в Украине, 43,9% в Беларуси, 44,8% в России, 50,1% в Молдове, 58,7% в Казахстане, 61,8% в Армении, 67,3% в Туркменистане.

В Узбекистане меньше всего доступен основной набор продуктов. В этой стране на продовольствие уходит 253,8% месячного заработка. Для покупки основного набора продуктов жителям Узбекистана надо работать более 2,5 месяца.

Меньше всего в мире на основные продукты питания тратят австралийцы - в среднем 7% от минимальной зарплаты. Это связано с довольно высокой минимальной зарплатой и дешевыми продуктами.

В первую десятку попали Великобритания (7,3%), Ирландия (7,3%), Нидерланды (8,6%), Саудовская Аравия (9%), Испания (9,2%), Германия (9,3%), Люксембург (9,5%), Канада (11,9%), Бельгия (11,9%) и Франция (12,7%).