"Ситибанк" может уйти из России

Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ "Ситибанк" (США) может покинуть российский рынок. Как сообщает Report со ссылкой на Коммерсантъ, это может произойти в случае санкций или других угроз.

Количество розничных клиентов "Ситибанка" сократилось на 40% за два года, число подразделений уменьшилось вдвое, пишет газета. По словам источников издания, "Ситибанк" постепенно сворачивает обслуживание в рознице среднего класса, сосредоточившись на сегментах mass affluent (выше среднего) и премиальном.

Как утверждает Михаил Бернер, возглавляющий дирекцию по работе с частными клиентами банка, с начала 2016 года кредитный портфель физлиц вырос на 8% до 50,3 млрд руб. Однако собеседники издания, близкие к банку, объясняют это увеличением лимитов существующим клиентам. По словам источника "Ъ", банк осуществляет крайне мало новых выдач и сознательно сокращает бизнес.

При отсутствии новых выдач кредитный портфель банка в течение полутора лет сократится примерно на треть, заявил "Ъ" партнер консалтинговой компании Bain and Company Егор Григоренко. По мнению экспертов, стратегия банка направлена на сокращение операционных издержек на фоне высоких розничных рисков. Такая стратегия облегчит уход "Ситибанка" из России, если возникнут проблемы, к примеру, при обострении политической напряженности или в случае новых санкций, считает Григоренко.