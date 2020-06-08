Штрафы за нарушение режима карантина пойдут в бюджет

Штрафы за нарушение режима карантина пойдут в бюджет

8 июня, 2020 21:15

https://report.az/storage/news/7af50c1ec675080372e2eb8a2f17e1d1/ecc54ddb-eb97-409a-bde2-2dda4855094a_292.jpg Кабмин внес изменения в решение Кабинета министров Азербайджанской Республики от 11 октября 2018 года № 440 «Об утверждении единой бюджетной классификации Азербайджанской Республики». Как передает Report, решение подписано премьер-министром Али Асадовым, говорится в сообщении. Согласно решению, подпункт 1.4.3.1.1.2 классификации доходов бюджета Азербайджанской Республики приводится в следующей редакции: 1.4.3.1.1.2 За нарушение противоэпидемического, санитарно-гигиенического и карантинного режимов

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Эта новость также доступна на других языках: Karantin rejiminin pozulmasına görə cərimələr büdcəyə gedəcək

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