Шихин Чен: Экономика Азербайджана растет в этом году за счет ненефтяного сектора

Рост ВВП Азербайджана значительно вырос в этом году по сравнению с прошлым.

Рост ВВП Азербайджана значительно вырос в этом году по сравнению с прошлым.

Об этом Report сказал вице-президент Азиатского банка развития (АБР) Шихин Чен.

"В первой половине года ВВП Азербайджана вырос и составил примерно 6,2%. В сравнении с тем же периодом прошлого года (2,1%), прослеживается серьезный рост, прежде всего за счет ненефтяного сектора экономики. Я считаю, что это хороший показатель. Кроме того, также сильны спрос и потребление внутри страны",- сказал он.

По словам Ш.Чена, АБР прогнозирует, что рост ВВП страны в этом году составит около 4,2%, в будущем он замедлится до 2,8% с учетом некоторую глобальную неопределенности в экономике и политике.

Помимо этого вице-президент отметил роль правительства, которое предприняло ряд мер по улучшению ситуации, что является позитивным моментом.

В Азербайджане также есть много потенциальных сфер, которые могут поддержать рост экономики, считает он, в частности "зеленый рост", развитие человеческого капитала, поддержка частного сектора и региональное сотрудничество.

"Объединяя все эти факторы вместе, мы очень позитивно оцениваем будущее средне- и долгосрочное развитие Азербайджана. Они могут поддержать устойчивый рост в стране во время глобальной экономической нестабильности», - дополнил он.

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