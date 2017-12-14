Сегодня состоятся заседания 12 центробанков

Баку. 14 декабря. REPORT.AZ/ После вчерашнего заседания ФРС 12 ведущих мировых центробанков готовятся провести очередные заседания по денежно-кредитной политике. Как сообщает Report со ссылкой на Bloomberg, 14 декабря ожидаются заседания центральных банков Индонезии, Швейцарии, Филиппин, Европы, Норвегии, Турции, Украины, Англии, Мексики, Чили, Колумбии и Перу.

Аналитики прогнозируют рост процентных ставок в Турции и Мексике. Остальные страны, как ожидается, сохранят процентные ставки.

На глобальный валютный рынок, скорее всего, повлияют решения ЕЦБ и Банка Англии. Сохранение данными регуляторами ставок может укрепить курс доллара.