Счетная палата выявила отсутствие обоснований по лимитам внешнего долга в бюджете на 2026г

В проекте госбюджета Азербайджана на 2026 год отсутствуют дополнительные документы, объясняющие необходимость увеличения лимитов по внешним заимствованиям и государственным гарантиям.

Как сообщает Report, об этом говорится в заключении Счетной палаты к проекту бюджета на 2026 год.

В палате отметили, что лимит по внутренним заимствованиям в госбюджете сохраняется на прошлогоднем уровне, в то время как показатели по внешним заимствованиям и государственным гарантиям существенно увеличены. Однако соответствующие обосновывающие материалы представлены не были.

Так, в 2025 году верхний предел внутреннего госдолга установлен на уровне 2 млрд манатов, внешнего - 3,5 млрд манатов, а лимит по государственным гарантиям - 2 млрд манатов.

В новом проекте бюджета на 2026 год лимит по внешним заимствованиям увеличивается примерно в 1,7 раза - до 6 млрд манатов, а по государственным гарантиям - в 1,5 раза, до 3 млрд манатов.

По информации ведомства, за первые шесть месяцев текущего года поступления от эмиссии государственных облигаций были направлены исключительно на рефинансирование, и лимит по внутренним заимствованиям не использовался.

По линии внешнего долга за этот период было подписано три кредитных соглашения на сумму 197 млн долларов США и 35 млн евро.