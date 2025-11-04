Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13

    Счетная палата выявила отсутствие обоснований по лимитам внешнего долга в бюджете на 2026г

    Финансы
    • 04 ноября, 2025
    • 11:15
    Счетная палата выявила отсутствие обоснований по лимитам внешнего долга в бюджете на 2026г

    В проекте госбюджета Азербайджана на 2026 год отсутствуют дополнительные документы, объясняющие необходимость увеличения лимитов по внешним заимствованиям и государственным гарантиям.

    Как сообщает Report, об этом говорится в заключении Счетной палаты к проекту бюджета на 2026 год.

    В палате отметили, что лимит по внутренним заимствованиям в госбюджете сохраняется на прошлогоднем уровне, в то время как показатели по внешним заимствованиям и государственным гарантиям существенно увеличены. Однако соответствующие обосновывающие материалы представлены не были.

    Так, в 2025 году верхний предел внутреннего госдолга установлен на уровне 2 млрд манатов, внешнего - 3,5 млрд манатов, а лимит по государственным гарантиям - 2 млрд манатов.

    В новом проекте бюджета на 2026 год лимит по внешним заимствованиям увеличивается примерно в 1,7 раза - до 6 млрд манатов, а по государственным гарантиям - в 1,5 раза, до 3 млрд манатов.

    По информации ведомства, за первые шесть месяцев текущего года поступления от эмиссии государственных облигаций были направлены исключительно на рефинансирование, и лимит по внутренним заимствованиям не использовался.

    По линии внешнего долга за этот период было подписано три кредитных соглашения на сумму 197 млн долларов США и 35 млн евро.

    Бюджетный пакет
    Hesablama Palatası: Büdcə layihəsində xarici borclanma ilə bağlı alt sənədlər yoxdur

    Последние новости

    11:33

    В 2026 году финансирование публичных юрлиц в Азербайджане сократится почти на 12%

    Финансы
    11:33

    В Сиязане умер новорожденный ребенок

    Происшествия
    11:31

    Исламские страны интересуются опытом Азербайджана в предотвращении родственных браков

    Социальная защита
    11:26

    Счетная палата выявила дисбаланс между госдолгом и ростом бюджетных доходов

    Финансы
    11:25

    Счетная палата: Более 70% госнедвижимости Азербайджана остается без арендаторов

    Бизнес
    11:24

    Омер Коджаман: Саммит в Габале подтвердил роль ОТГ как важного международного актора

    Внешняя политика
    11:22

    В Азербайджане задерживается принятие нового закона о приватизации

    Финансы
    11:21

    Пашинян: Конфликт между Арменией и Азербайджаном закончился, но не в наших головах

    В регионе
    11:15
    Видео

    В Бакинском метро начал действовать новый контактный центр

    Инфраструктура
    Лента новостей