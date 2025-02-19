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Счетная палата выявила нереализованный потенциал доходов в 100 млн манатов от переработки отходов

Счетная палата выявила нереализованный потенциал доходов в 100 млн манатов от переработки отходов 17:03
Финансы
19 февраля 2025 г. 17:49
Счетная палата выявила нереализованный потенциал доходов в 100 млн манатов от переработки отходов

Нереализованный потенциал доходов от управления бытовыми отходами в 2021-2023 годах в 10 городах и районах Азербайджана оценивается на сумму свыше 100 млн манатов.

Как сообщает Report, такой потенциал выявила Счетная палата в результате проведенного ею аудита в ОАО Темиз Шехер.

У "Темиз Шехер" к концу аудируемого периода образовалась кредиторская задолженность в 21,3 млн манатов по оказанным услугам в Баку. Эти финансовые потери были покрыты за счет средств, выделенных из госбюджета Азербайджана.

Счетная палата подчеркивает, что неэффективная система управления такими отходами увеличивает нагрузку на бюджет, и для устранения проблемы необходимы срочные реформы. Кроме этого, Счетная палата подготовила и направила рекомендации по улучшению сбора и транспортировки отходов, повышению прозрачности и снижению финансовых потерь.

Согласно результатам аудита, в Баку лишь 1,9% бытовых отходов подвергается сортировке, остальное направляется на захоронение или сжигание. В Сумгайыте, Гяндже, Евлахе и других регионах сортировка отходов осуществляется кустарным способом.

Кроме этого, из-за слабой системы сортировки общество лишилось потенциального дохода в размере около 43 млн манатов, что свидетельствует о недостаточном использовании возможностей повторной переработки.

На основании выявленных недостатков Счетная палата направила соответствующим структурам рекомендации по расширению системы сортировки отходов, повышению потенциала переработки и обеспечения экологической устойчивости.

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