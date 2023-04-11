Счетная палата выявила недочеты в деятельности Центрального банка Азербайджана

Счетная палата провела аудит соответствия и выявила недочеты в финансово-хозяйственной деятельности Центрального банка Азербайджана в 2021 году и первом полугодии 2022 года.

Счетная палата провела аудит соответствия и выявила недочеты в финансово-хозяйственной деятельности Центрального банка Азербайджана в 2021 году и первом полугодии 2022 года.

Об этом Report сообщили в Палате.

Организация посчитала, что деятельность ЦБА по прогнозированию доходов и расходов базируется на совершенных правовых рамках, бюджет подготовлен с учетом требований "Процедурных правил бюджетного планирования и контроля за исполнением бюджета в Центральном банке" и по согласованию с соответствующим органом исполнительной власти. Инвестиционные средства, предусмотренные в инвестиционном бюджете на каждый год, утверждаемом Советом ЦБА по отдельным годам и объектам, не были использованы в течение соответствующего года, либо были допущены инвестиционные расходы, не предусмотренные в бюджете соответствующего года. Кроме того, были начаты строительные работы без получения экспертного заключения на проектно-сметную документацию, без обеспечения авторского надзора за строительством и без расчета вероятной цены строительства, был составлен и утвержден акт разрешения на эксплуатацию. Документы были оформлены в соответствии с требованиями законодательства после полного завершения строительных работ.

Были найдены несоответствия между показателями остаточной суммы расходов на амортизацию долгосрочных активов и годового отчета о сохранении и использовании государственного имущества на 31 декабря 2021 года, при этом основные средства в размере 276,4 тыс. манатов, подлежавшие учету в категории "Компьютеры и оборудование", были учтены в категории "Мебель и оборудование", инвестиционные расходы по строительно-монтажным работам объекта "Строительство нового административного здания Центрального банка" на сумму 103 млн 358 тыс. манатов не внесены в капитализированные затраты.

Несмотря на ввод в эксплуатацию нового административного здания Сумгайытского резервного центра, за время эксплуатации не были начислены амортизационные расходы в размере 854,8 тыс. манатов. Кроме того, начислен, но не уплачен в госбюджет налог, удерживаемый у источника выплат в связи с заключением контракта с физическим лицом по научно-исследовательской деятельности, в размере 4,9 тыс. манатов, по договорам с юридическими лицами-нерезидентами в 9 случаях - в размере 210,6 тыс. манатов, а также НДС по заключенным договорам с юридическими лицами-нерезидентами в связи с оказанием работ и услуг в области информационных технологий в размере 207,4 тыс. манатов.