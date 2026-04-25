Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном
    Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном

    Счетная палата выявила нарушения в страховании транспорта госорганов

    Финансы
    25 апреля, 2026
    • 14:54
    Счетная палата выявила нарушения в страховании транспорта госорганов

    В Азербайджане в ряде государственных организаций страхуются непригодные к эксплуатации транспортные средства, тогда как исправные автомобили остаются без страхового покрытия.

    Как сообщает Report, об этом говорится в бюллетене "Государственный аудит" Счетной палаты Азербайджана.

    Согласно анализу, в отдельных случаях страхованию подлежали технически неисправные и фактически не используемые транспортные средства. При этом были зафиксированы факты отсутствия обязательного страхования у исправных и находящихся в эксплуатации автомобилей.

    Кроме того, установлено, что расходы на страхование транспорта в ряде организаций осуществлялись с нарушением требований единой бюджетной классификации.

    В палате подчеркнули, что подобные несоответствия приводят к нарушению финансовой дисциплины и затрудняют эффективное управление рисками в системе страхования.

    Счетная палата
    Hesablama Palatası: Dövlət qurumları nasaz avtomobilləri sığortalayır

    Последние новости

    21:05

    Азербайджанский борец Ислам Базарганов стал чемпионом Европы

    Индивидуальные
    20:54

    Арагчи прибыл с визитом в Оман

    В регионе
    20:48

    Байрамов: Стратегическое партнерство между Баку и Киевом продолжает укрепляться

    Внешняя политика
    20:31

    Байрамов и Сибига обсудили развитие сотрудничества между Азербайджаном и Украиной - ОБНОВЛЕНО

    Внешняя политика
    20:22

    Пятеро азербайджанских борцов вышли в финал ЧЕ в Албании

    Индивидуальные
    20:04
    Видео

    В соцсети Ильхама Алиева опубликован видеоролик о визите Зеленского в Азербайджан

    Внешняя политика
    19:58

    Трамп отменил поездку Уиткоффа и Кушнера в Исламабад

    Другие страны
    19:49

    Bild: АдГ опережает партию Мерца в опросе граждан ФРГ

    Другие страны
    19:33
    Видео

    Пакистан вывел на орбиту новый спутник наблюдения Земли EO-3

    Другие страны
    Лента новостей