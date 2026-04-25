Счетная палата выявила нарушения в страховании транспорта госорганов

В Азербайджане в ряде государственных организаций страхуются непригодные к эксплуатации транспортные средства, тогда как исправные автомобили остаются без страхового покрытия.

Как сообщает Report, об этом говорится в бюллетене "Государственный аудит" Счетной палаты Азербайджана.

Согласно анализу, в отдельных случаях страхованию подлежали технически неисправные и фактически не используемые транспортные средства. При этом были зафиксированы факты отсутствия обязательного страхования у исправных и находящихся в эксплуатации автомобилей.

Кроме того, установлено, что расходы на страхование транспорта в ряде организаций осуществлялись с нарушением требований единой бюджетной классификации.

В палате подчеркнули, что подобные несоответствия приводят к нарушению финансовой дисциплины и затрудняют эффективное управление рисками в системе страхования.