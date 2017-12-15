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    Счетная палата выявила нарушения в деятельности ADIF

    Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ Счетная палата завершила расследование по вопросу компенсационных выплат вкладчикам двух закрытых банков, которое проводилось в рамках аудита Азербайджанского фонда страхования вкладов (ADIF).

    Об этом сказал Report председатель Счетной палаты Вугар Гюльмамедов.

    По его словам, в ходе расследования выявлены нарушения закона при выдаче компенсаций. Коллегия Палаты приняла решение отправить материалы в правоохранительные органы с учетом серьезности фактов.

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