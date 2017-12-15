Счетная палата выявила нарушения в деятельности ADIF

Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ Счетная палата завершила расследование по вопросу компенсационных выплат вкладчикам двух закрытых банков, которое проводилось в рамках аудита Азербайджанского фонда страхования вкладов (ADIF).

Об этом сказал Report председатель Счетной палаты Вугар Гюльмамедов.

По его словам, в ходе расследования выявлены нарушения закона при выдаче компенсаций. Коллегия Палаты приняла решение отправить материалы в правоохранительные органы с учетом серьезности фактов.