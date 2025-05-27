Счетная палата: В восстановлении освобожденных территорий использовались также средства госструктур

Счетная палата: В восстановлении освобожденных территорий использовались также средства госструктур

В 2024 году для восстановления и реконструкции освобожденных территорий Азербайджана были задействованы не только средства государственного бюджета, но и ресурсы соответствующих государственных ведомств.

Об этом сообщает Report со ссылкой на заключение Счетной палаты Азербайджана к законопроекту "Об исполнении государственного бюджета на 2024 год".

Согласно документу, аудит и анализ показывают, что в некоторых случаях для финансирования отдельных проектов на освобожденных территориях, а также работ по реконструкции городов и сел, созданию современной инфраструктуры, которые могли бы быть реализованы за счет средств внебюджетных организаций, приоритет отдавался принципам экономии средств государственного бюджета путем оптимизации расходов.

По представленным данным, на конец прошлого года для восстановления и реконструкции освобожденных территорий в общей сложности по 6 заказчикам на 59 проектов было выделено 491,7 млн манатов из других источников (за счет собственных средств и прочих).