Счетная палата: В прошлом году сократились поступления в госбюджет в иностранной валюте

Счетная палата: В прошлом году сократились поступления в госбюджет в иностранной валюте

В 2024 году в Азербайджане сократилось положительное сальдо поступлений в государственный бюджет в иностранной валюте и денежных переводов, что привело к увеличению спроса на иностранную валюту.

Как сообщает Report, об этом говорится в заключении Счетной палаты к законопроекту "Об исполнении государственного бюджета на 2024 год".

Согласно документу, с активизацией факторов внутреннего спроса повысился спрос на валюту на аукционах, влияние фискальных операций на ликвидность обусловило сокращение стерилизационных операций.

В прошлом году на 95 валютных аукционах было продано $7 млрд 169,1 млн, что в 1,8 раза больше, чем в предыдущем году. Средний спрос на аукционах вырос с $40,4, зафиксированных в предыдущем году, до $75,5. На увеличение спроса на валюту в основном повлиял рост объема импорта на фоне фискальных стимулов.

По сравнению с предыдущим годом увеличение продаж также было обусловлено эффектом низкой базы. Так, примерно половина трансфертов из Государственного нефтяного фонда (ГНФАР) была переведена в государственный бюджет напрямую в иностранной валюте без выставления на аукцион. На увеличение спроса на иностранную валюту также повлияло снижение поступлений в государственный бюджет в иностранной валюте (налог на прибыль подрядных сторон по нефтегазовому сектору снизился на 34,4%) и снижение положительного сальдо по денежным переводам (положительное сальдо по денежным переводам снизилось на 49,7%).

В отчетном году платежи, связанные с внешним государственным долгом, также были одним из факторов, повлиявших на повышение спроса на иностранную валюту.

Официальные международные резервы ЦБА снизились с $11 млрд 613 млн в начале года до $10 млрд 959,5 млн в конце года. Интервенции ЦБА, направленные на продажу, стали одним из факторов, оказывающих сокращающее влияние на денежную массу. В условиях фискальных операций, проведенных в прошлом году, наблюдалось снижение стерилизационных операций.

В конце отчетного года объем нот ЦБА в обращении по номиналу составил 208,2 млн манатов, что на 1 млрд 111,9 млн манатов или в 6,3 раза меньше по сравнению с началом года. В целом, объем оборота на рынке ценных бумаг в отчетном году увеличился на 1 млрд 863,9 млн манатов, и на фоне сокращающего влияния нот ЦБА, рост общего оборота был полностью обеспечен за счет государственных облигаций.