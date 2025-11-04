Счетная палата: В проекте бюджета нет информации о финансировании госпрограммы по НАР

В проекте бюджета на 2026 год, в отличие от предыдущих лет, отсутствует информация о финансовом обеспечении "Государственной программы социально-экономического развития Нахчыванской Автономной Республики на 2023–2027 годы".

Как сообщает Report, об этом говорится в заключении Счетной палаты на законопроект "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2026 год".

В документе отмечается, что в инвестиционных расходах 2025 года было предусмотрено 150 млн манатов на реализацию программы, однако впоследствии сумма была сокращена до 70 млн манатов. Из них 27,5 млн выделено Кабинету министров Нахчывана, 10 млн -Государственному комитету по градостроительству и архитектуре, 8,2 млн - Министерству науки и образования, а 24,2 млн - Государственному агентству водных ресурсов.

Согласно заключению, за восемь месяцев текущего года по линии Министерства науки и образования не было произведено никаких выплат из выделенных средств, а исполнение программы по линии Кабинета министров Нахчывана составило 28,2%, по Государственному агентству водных ресурсов - 47,3%. Это, как и в предыдущие годы, приводит к увеличению числа переходящих проектов и формированию остатков средств к концу года.

"Следует отметить, что в рамках проекта "Расходов, связанных с реализацией инфраструктурных и социальных проектов в Нахчыванской Автономной Республике" на основании показателей исполнения 2023 года из предусмотренных 39,8 млн манатов по 31 проекту не были использованы средства в размере 35,4 млн манатов по 28 проектам, в итоге сформировались остаточные средства", - говорится в документе.

Согласно показателям исполнения бюджета за 2024 год, из предусмотренных 249,1 млн манатов на финансирование 52 проектов расходы были сокращены на 83,3 % - до 41,7 млн манатов. В итоге по 21 проекту было выплачено лишь 13,6 млн манатов, что составило 32,6 % от общих расходов.

Хотя ни в пояснении, ни в материалах о распределении Государственной инвестиционной программы по направлениям не приведена отдельная информация о финансовом обеспечении программы социально-экономического развития Нахчывана на 2023-2027 годы, Счетная палата приходит к выводу, что соответствующие расходы будут включены в направления государственного капиталовложения.