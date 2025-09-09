ЧМ-2026 Ильхам Алиев Милли Меджлис СВМДА Непал Катар
    Финансы
    • 09 сентября, 2025
    • 17:49
    Счетная палата: В 2024 году из госбюджета направлено 552 млн манатов на завершение 74 проектов

    В 2024 году из госбюджета Азербайджана в рамках государственных капвложений профинансировано 374 проекта по 40 организациям-заказчикам.

    Как сообщает Report со ссылкой на Счетную палату, из них 135 являются новыми, а 239 - переходными.

    На финансирование новых проектов было направлено 31,9% от общего объема выделенных средств, а на переходные - 68,1%.

    "Эти показатели наглядно демонстрируют смену приоритетов по сравнению с предыдущим годом в пользу новых проектов", - подчеркивает Счетная палата.

    Из профинансированных проектов реализация 74 полностью завершена, на их реализацию в 2024 году было направлено 551,9 млн манатов, что составляет 20,1% от объема государственных капиталовложений за год. Этот показатель на 12,3% выше по сравнению с предыдущим годом. В структуре завершенных проектов основная часть пришлось на финансирование транспортной инфраструктуры - 72,5%.

    По числу завершенных проектов лидируют автомобильные дороги - 41,9%, объекты образовательной инфраструктуры - 18,9%, ирригационная и оросительная инфраструктура - 9,5%, а на другие сферы - 29,7%.

