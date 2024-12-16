О нас

Счетная палата Таджикистана представила Стратегический план, разработанный при поддержке Азербайджана

Счетная палата Таджикистана представила Стратегический план, разработанный при поддержке Азербайджана Стратегический план Счетной палаты Таджикистана на 2024-2028 годы был разработан при поддержке Счетной палаты Азербайджана.
Финансы
16 декабря 2024 г. 18:44
Счетная палата Таджикистана представила Стратегический план, разработанный при поддержке Азербайджана

Стратегический план Счетной палаты Таджикистана на 2024-2028 годы был разработан при поддержке Счетной палаты Азербайджана.

Как сообщает Report со ссылкой на Счетную палату, план был представлен в Душанбе в рамках проекта Глобальной инициативы подотчетности высших органов аудита.

В презентации приняли участие представители высших органов аудита Таджикистана, Азербайджана, Грузии и ряда международных организаций.

Отмечалось, что при разработке Стратегического плана были использованы результаты оценки, проведенной Счетной палатой Азербайджана в рамках Системы оценки эффективности высших органов аудита. Также были учтены практические рекомендации, представленные азербайджанской стороной.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке ФотоTacikistan Hesablama Palatası Azərbaycanın dəstəyi ilə hazırlanan Strateji Planını təqdim edib

Другие новости из категории

Коллекторское агентство Азербайджана выплатит дивиденды акционерам
Коллекторское агентство Азербайджана выплатит дивиденды акционерам
16 декабря 2024 г. 17:49
В Азербайджане на аукцион выставляется имущество 4 закрытых банков
В Азербайджане на аукцион выставляется имущество 4 закрытых банков
16 декабря 2024 г. 17:33
В Азербайджане аннулированы лицензии 3 кредитных союзов
В Азербайджане аннулированы лицензии 3 кредитных союзов
16 декабря 2024 г. 16:49
В Нахчыване за 10 месяцев предпринимателям выданы кредиты на 331 млн манатов
В Нахчыване за 10 месяцев предпринимателям выданы кредиты на 331 млн манатов
16 декабря 2024 г. 16:31
Французский Canal+ оценили в €3,1 млрд в рамках IPO на Лондонской бирже
Французский Canal+ оценили в €3,1 млрд в рамках IPO на Лондонской бирже
16 декабря 2024 г. 16:00
Экономика Нахчывана выросла на 1%
Экономика Нахчывана выросла на 1%
16 декабря 2024 г. 15:52
Средняя зарплата в Нахчыванской АР выросла на 14,3%
Средняя зарплата в Нахчыванской АР выросла на 14,3%
16 декабря 2024 г. 15:52
В Азербайджане будут расширены налоговые льготы для сферы культуры
В Азербайджане будут расширены налоговые льготы для сферы культуры
16 декабря 2024 г. 15:48
Сахиль Бабаев: Число трудовых договоров, заключенных в Азербайджане за 6 лет, выросло в 1,5 раза
Сахиль Бабаев: Число трудовых договоров, заключенных в Азербайджане за 6 лет, выросло в 1,5 раза
16 декабря 2024 г. 15:02
В Азербайджане запущено онлайн-оформление обязательного страхования электромобилей
В Азербайджане запущено онлайн-оформление обязательного страхования электромобилей
16 декабря 2024 г. 14:39

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi