Счетная палата Таджикистана представила Стратегический план, разработанный при поддержке Азербайджана

Стратегический план Счетной палаты Таджикистана на 2024-2028 годы был разработан при поддержке Счетной палаты Азербайджана.

Стратегический план Счетной палаты Таджикистана на 2024-2028 годы был разработан при поддержке Счетной палаты Азербайджана.

Как сообщает Report со ссылкой на Счетную палату, план был представлен в Душанбе в рамках проекта Глобальной инициативы подотчетности высших органов аудита.

В презентации приняли участие представители высших органов аудита Таджикистана, Азербайджана, Грузии и ряда международных организаций.

Отмечалось, что при разработке Стратегического плана были использованы результаты оценки, проведенной Счетной палатой Азербайджана в рамках Системы оценки эффективности высших органов аудита. Также были учтены практические рекомендации, представленные азербайджанской стороной.