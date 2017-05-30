Счетная палата: Сумма сверхплатежей в структуре бюджетных доходов увеличилась

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Баку. 30 мая. REPORT.AZ/ В Азербайджане в 2016 году сохранены стабильные темпы роста доходов ненефтяного сектора в госбюджете, тенденция к сокращению темпов роста поступлений из нефтяных сфер продолжилась.

Об этом сообщает Report со ссылкой на заключение Счетной палаты по законопроекту и годовому отчету об исполнении бюджета на 2016 год.

Палата указывает среди факторов, влияющих на исполнение доходов бюджета, сверхплатежи и задолженности. По итогам 2016 года сумма сверхплатежей по налоговым и другим обязательным выплатам в бюджет увеличилась по сравнению с 2015 годом на 375 929,1 тыс. манатов или 18,2%, составив 2 438 447,7 тыс. манатов.

На долю налогоплательщиков ненефтяного сектора пришлось 92,5%, нефтяного сектора – 7,5% сверхплатежей.